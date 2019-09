Biker krachten am Rohrer Berg frontal zusammen

Ein 51-Jähriger geriet am Rohrer Berg mit seiner Maschine auf die Gegenfahrbahn, krachte dort frontal in das Bike eines 41-Jährigen.

Am Rohrer Berg im Gemeindegebiet von Gutenstein (Bez. Wr. Neustadt-Land) kam es am Samstag zu einem Unfall mit zwei Motorrädern. Ein 51-Jähriger aus dem Bezirk Bruck war in einer Rechtskurve auf den Fahrstreifen der Gegenfahrbahn geraten und mit dem entgegenkommenden Motorrad eines 41-Jährigen aus der Region kollidiert.Beide Motorradlenker wurden beim schweren Frontalunfall unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung in das Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht. Der mit beiden Lenkern durchgeführte Alkotest verlief jeweils negativ. Die Feuerwehr barg die Bikes.