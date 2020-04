Biker krachten in Kalter Kuchl frontal zusammen

Heftiger Unfall auf der beliebten Biker-Strecke in der Kalten Kuchl: Ein Mann und eine Frau wurden beim Frontalcrash schwer verletzt.

Das traumhafte Wetter lockte am Donnerstag wieder viele Motorradfahrer in den Süden Niederösterreichs. Die kurvigen Straßen der Kalten Kuchl zählen bekanntlich zu den bei Bikern beliebtesten, an diesem Tag kam es allerdings wieder einmal auch zu einem schweren Unfall.Ein 24-jähriger Biker aus Wien-Donaustadt wollte bei Kleinzell einen vor ihm fahrenden Motorradfahrer überholen. Dabei dürfte er eine entgegenkommende 57-Jährige Motorradlenkerin aus dem Bezirk Mödling zu spät wahrgenommen haben.Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Motorräder, wobei beide Biker vom Motorrad geschleudert und schwer verletzt wurden. Die 57-Jährige und der 24-Jährige wurden in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht. Die Motorräder mussten von der Feuerwehr geborgen werden.