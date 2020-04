Biker raste mit 112 km/h im Ort Polizei davon

Mit 112 km/h anstatt der erlaubten 50 km/h raste am Dienstagnachmittag ein Motorradlenker durch das Ortsgebiet von Rannersdorf.

Mit 112 km/h anstatt der erlaubten 50 km/h ist am Dienstagnachmittag ein Motorradlenker durch das Ortsgebiet von Rannersdorf in der Gemeinde Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) gerast. Der 18-Jährige wurde danach von Polizisten verfolgt, hielt aber nicht an. Gestellt wurde der Einheimische nach Angaben der Exekutive erst in einem Schwechater Siedlungsgebiet.Dort hatte der Mann versucht, in eine Wohnhausanlage zu gelangen - laut Landespolizeidirektion, um sich der Anhaltung zu entziehen. Dem 18-Jährigen wurde die Lenkerberechtigung vorläufig abgenommen, der Raser wird der Bezirkshauptmannschaft Bruck angezeigt. Am Motorrad wurden außerdem Mängel festgestellt.