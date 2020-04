Biker versteckte sich vor Polizei auf Tankstellen-Klo

Ein Raser hatte gestohlene Kennzeichen am Motorrad und flüchtete vor der Polizei. Der Mann wurde am Klo einer Tankstelle in Wien festgenommen.

Ein Beamter wollte Samstag einen Motorradlenker in der Siemensstraße (Wien-Floridsdorf) kontrollieren. Der Biker hielt kurz an, um seinen Mitfahrer absteigen zu lassen. Dann gab er Gas und raste davon. Dabei beschleunigte er stark und raste am Siemensplatz über zwei rote Ampeln. Mit 140 km/h jagte der Mann dann über die Kreuzung Siemensstraße und Giefinggasse. In weiterer Folge zischte er trotz Rotlichts noch über vier weitere Kreuzungen, fuhr dann auf das Gelände einer Tankstelle in der Eipeldauer Straße. Dort stellte er das Motorrad hinter einerWaschanlage ab.Der Raser versteckte sich dann am Tankstellen-WC. Den Helm verbarg er hinter der Klomuschel. Die Polizei spürte ihn trotzdem auf. Der Rumäne (20) wurde am Klo festgenommen. Es stellte sich heraus, dass der 20-Jährige keinen Führerschein besitzt und das Motorrad nicht zum Verkehr zugelassen war. Auf dem Bike war eine im Jahr 2019 in Oberösterreich gestohlene Kennzeichentafel angebracht. Der Mann wurde straf- und verwaltungsrechtlich mehrfach angezeigt.