Biker weicht Hund aus und baut selbst Unfall

Ein 57-jähriger Motorradlenker wollte in Wien-Floridsdorf einen Zusammenstoß mit dem Hund vermeiden und baute selbst einen Unfall.

Am Freitagabend ging ein 56-jähriger Mann gegen 20 Uhr mit seinem Hund an der Laufleine entlang der Mayerwecksstraße in Wien-Floridsdorf. Der Vierbeiner befand sich auf dem Grünstreifen zwischen der Fahrbahn und dem Gehsteig.Als ein Motorradfahrer plötzlich aus der Gegenrichtung kam, dürfte sich der Hund so erschreckt haben, dass er auf die Fahrbahn lief - direkt unter die Räder des Bikes.Der Motorradlenker (57) wollte einen Zusammenstoß mit dem Tier vermeiden und kam beim Ausweichmanöver zu Sturz – dabei erlitt er leichte Verletzungen. Durch die schnelle Reaktion des Bikers kam es zu keinem Kontakt zwischen dem Motorrad und dem Vierbeiner.