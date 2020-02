Bildung: 19-Jährige will mit Start-up durchstarten

Die 19-Jährige Julia Rosner startet ab Sommer mit einer neuen Plattform im deutschsprachigen Raum durch: „Wir wollen das ,booking.com' der Bildung werden."

„Mir ist die Idee gekommen, als ich mich für eine Sprachreise nach England über das Toefl-Zertifikat informieren wollte, doch es war im Internet sehr schwierig etwas zu finden", erklärt Julia Rosner aus Zurndorf (Bezirk Neusiedl am See)Mit ihrem neuen Start-up „Learney" will sie nun eine kleine Revolution im Lernbereich: „Es muss Spaß machen, Bildungsangebote zu finden."Ab Sommer, so der geplante Start, soll man sich per Internet-Plattform über ganz individuell zugeschnittene Bildungsangebote schlau machen können.„Learney soll ein digitaler Begleiter sein, der Lernen zum Zukunftsthema Nr. 1 macht", so Julia, die die Matura in der Liese Prokop-Privatschule in Maria Enzersdorf (Mödling) absolvierte, und sich nun voll auf ihr Start-up-Baby konzentriert.