i Bill Kaulitz Reuters Ärger für Tokio Hotel Bill Kaulitz droht Anzeige nach Konzert-Zoff Der Sänger von Tokio Hotel stiftete Fans zu Buhrufen gegen einen Stadtmitarbeiter an. Jetzt prüft Leipzig rechtliche Schritte. Von Heute Entertainment 18.11.2026, 12:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bill Kaulitz sorgte bei einem Konzert in Leipzig für mächtig Ärger. Der Sänger von Tokio Hotel nannte vor rund 10.000 Fans mehrfach den Namen eines Mitarbeiters der Stadtverwaltung und forderte das Publikum zu Buhrufen auf.

Der Grund: Die Stadt hatte zwei Pyro-Effekte untersagt. Bill durfte sein Feuerwerk nicht in der Hand halten, sein Bruder Tom nicht mit der Gitarre sprühen. Der 37-Jährige warf dem Mitarbeiter vor, Künstler in ihrer Kreativität zu beschneiden.

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Wie bunte.de unter Berufung auf die BILD berichtet, prüft die Stadt Leipzig nun rechtliche Schritte gegen den Musiker. Die Stadtverwaltung verurteilt das öffentliche Benennen des Mitarbeiters als einen "erheblichen Angriff".

Kein komplettes Pyro-Verbot

Die Stadt stellt klar: Ein umfassendes Pyro-Verbot habe es nicht gegeben. Lediglich die beiden Effekte in der Hand und an der Gitarre wurden untersagt, da sie nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch entsprachen. Andere Pyrotechnik wie Wasserfall-Effekte und Feuerstöße waren erlaubt.

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Ein Video der Szene wurde auf Social Media verbreitet und hat bereits über 200.000 Aufrufe erreicht. Bill Kaulitz hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert.