i "Unsympathisch!" Bill Kaulitz teilt gegen Anne Hathaway aus Reuters "Unsympathisch" Bill Kaulitz schießt gegen Hollywood-Star Anne Hathaway Tokio-Hotel-Star Bill Kaulitz bezeichnet Anne Hathaway als unsympathisch – und erzählt von einer Begegnung, die ihn sehr gestört hat. Von Heute Entertainment 07.10.2026, 15:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" nimmt Bill Kaulitz (37) kein Blatt vor den Mund. Der Tokio-Hotel-Frontmann teilte nun heftig gegen Schauspielerin Anne Hathaway (43) aus.

"Ich sehe sie als Schauspielerin gern, aber ich finde die so unsympathisch", ätzt Bill. Dabei hatten er und sein Zwillingsbruder Tom (37) zunächst über Hathaways neuen Film "The End of Oak Street" geschwärmt.

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Wie es bei tag24.de heißt, habe Bill kürzlich einen Podcast von Hathaways ehemaligem Friseur gehört. Darin bezeichnete dieser die Schauspielerin als "Biest" und die "schlimmste Frau", die er je gestylt habe.

Nicht einmal ein Hallo

Die Kaulitz-Zwillinge haben auch eine persönliche Anekdote parat: Anne Hathaway sei einmal in das Restaurant von Heidi Klum gekommen, ohne Bill und Tom zu grüßen. "Sie sagte nicht Hallo, das finde ich schon unmöglich", beschwerte sich Bill.

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Die Brüder sind sich einig: Unter Promis sollte man sich zumindest grüßen. Tom hielt sich allerdings mit harter Kritik zurück und räumte ein, die 43-Jährige persönlich gar nicht zu kennen. Ob Hathaway die Zwillinge überhaupt bemerkt hat, bleibt offen.