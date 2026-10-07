StartseiteUnterhaltungStars
"Unsympathisch!" Bill Kaulitz teilt gegen Anne Hathaway aus
Reuters
"Unsympathisch"

Bill Kaulitz schießt gegen Hollywood-Star Anne Hathaway

Tokio-Hotel-Star Bill Kaulitz bezeichnet Anne Hathaway als unsympathisch – und erzählt von einer Begegnung, die ihn sehr gestört hat.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
07.10.2026, 15:53
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

In seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" nimmt Bill Kaulitz (37) kein Blatt vor den Mund. Der Tokio-Hotel-Frontmann teilte nun heftig gegen Schauspielerin Anne Hathaway (43) aus.

"Ich sehe sie als Schauspielerin gern, aber ich finde die so unsympathisch", ätzt Bill. Dabei hatten er und sein Zwillingsbruder Tom (37) zunächst über Hathaways neuen Film "The End of Oak Street" geschwärmt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Wie es bei tag24.de heißt, habe Bill kürzlich einen Podcast von Hathaways ehemaligem Friseur gehört. Darin bezeichnete dieser die Schauspielerin als "Biest" und die "schlimmste Frau", die er je gestylt habe.

Auch interessant

"Zähne austreten" – Kaulitz spricht über Hass in Heimat
Ärger in Sicht! Bill & Tom legen sich mit Bushido an
Mit Heidi Klum und Co: Große Kaulitz-Party in Tirol

Nicht einmal ein Hallo

Die Kaulitz-Zwillinge haben auch eine persönliche Anekdote parat: Anne Hathaway sei einmal in das Restaurant von Heidi Klum gekommen, ohne Bill und Tom zu grüßen. "Sie sagte nicht Hallo, das finde ich schon unmöglich", beschwerte sich Bill.

Die Brüder sind sich einig: Unter Promis sollte man sich zumindest grüßen. Tom hielt sich allerdings mit harter Kritik zurück und räumte ein, die 43-Jährige persönlich gar nicht zu kennen. Ob Hathaway die Zwillinge überhaupt bemerkt hat, bleibt offen.

red,07.10.2026, 15:53
Mehr zum Thema
Bill KaulitzTom KaulitzAnne HathawayTokio Hotel
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote