i Bill Kaulitz Instagram Gewagter Look enthüllt Bill Kaulitz zeigt sein "Wetten, dass..?"-Outfit Pink, Leder, nackte Brust: Der Tokio-Hotel-Star hat sein Outfit für "Wetten, dass..?" enthüllt – und sorgt damit für Aufsehen. Von Heute Entertainment 09.11.2026, 08:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei einem ausverkauften Tokio-Hotel-Konzert in der Berliner Uber Arena ließ Bill Kaulitz (37) die Bombe platzen: Der Sänger präsentierte vor 15.000 begeisterten Fans seinen Look für die Moderation von "Wetten, dass..?". Das Outfit? Knalliges Pink, jede Menge Leder und eine komplett freie Brust.

Bill selbst bezeichnete seinen gewagten Look augenzwinkernd als sein "Sport-Outfit". Dann kam der Satz, der bei den Fans für Schnappatmung sorgte: "Auch in diesem Outfit werde ich "Wetten, dass..?" moderieren."

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Wie Bild.de berichtet, haben die Kaulitz-Zwillinge auch schon über Bruder Toms Look geplaudert. Bills Kommentar dazu: "Toms wird langweilig, wie immer." Ein Detail verriet er aber doch – Toms Outfit soll grün werden.

Ticket-Ansturm auf Kultshow

Am 5. Dezember übernehmen Bill und Tom Kaulitz erstmals die Moderation der legendären ZDF-Sendung, die um 20:15 Uhr aus Halle an der Saale übertragen wird. Das Interesse ist riesig: Mehr als 250.000 Ticketwünsche sind für die Show eingegangen.

Auch Show-Erfinder Frank Elstner (84) meldete sich bereits zu Wort. Er wolle abwarten, ob das Duo beim Publikum punkten kann: "Die Kaulitz-Brüder sind Weltstars, die kennt man überall. Ob das funktioniert, weiß man eben noch nicht."

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Überraschungsgast beim Konzert

Auch musikalisch hatte der Abend in Berlin eine Überraschung parat: Nina Chuba (28) stand plötzlich mit Tokio Hotel auf der Bühne und performte gemeinsam den Song "Fata Morgana" – die Arena rastete aus.