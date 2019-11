Bill Murray wird wieder Teil vom "Ghostbusters"-Team

Auf diese Neuigkeit haben Fans der legendären Geisterjäger sehnlichst gewartet. Dr. Peter Venkman ist erneut dabei.

Eigentlich war es nur eine Frage der Zeit, ehe sich Biull Murray (69) dazu entschließen würde, die Rolle von Dr. Peter Venkman für "Ghostbusters 2020" wieder aufzunehmen. Jetzt ließ sein langjähriger Freund und Leinwand-Partner Dan Akroyd die Ektoplasma-Bombe platzen.In einem Interview in der "Greg Hill Show" bestätigte Akroyd, der im Film wieder als Dr. Raymond Stantz zu seine sein wird, die Rückkehr von Bill Murray. Auch Ernie Hudson (als Winston Zeddemore), Sigourney Weaver (als Dana Barrett) und Annie Potts (als Janine Melnitz) werden so wie im Original von 1984 in "Ghostbusters 2020" wieder auf Geisterjagd in New York unterwegs sein.Der Cast des Films, dessen US-Start für Juli 2020 angesetzt ist, wird durch "Stranger Things"-Star Finn Wolfhard, Paul Rudd und Mckenna Grace ergänzt. Ob auch Slimer wieder sein Unwesen treiben darf, ist noch nicht bekannt.Nicht mehr im Team der legendären Geisterjäger dabei ist Harold Ramis (Dr. Egon Spangler), da er schon vor mehr als fünf Jahren gestorben ist.