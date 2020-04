"Ain't No Sunshine"-Star Bill Withers ist tot

Bill Withers, der legendäre Sänger von "Ain't No Sunshine" und "Lovely Day" ist mit 81 gestorben.

"Wir sind vom Verlust unseres geliebten, treu ergebenen Ehemanns und Vaters am Boden zerstört. Ein Einzelgänger mit einem Herz, das ihn dazu brachte mit der ganzen Welt durch seine Poesie und seine Musik in Verbindung zu sein. Er war ehrlich zu den Leuten und brachte sie zusammen. So sehr er in seinem persönlichen Leben auf Privatheit achtete, seine Musik wird auf ewig der Welt gehören. In dieser schwierigen Zeit beten wir, dass seine Musik Trost spendet und unterhält, während die Fans ihre Liebsten festhalten."

Vom stotternden Kind zum Grammy-Gewinner

Ihm haben wir "Lovely Day" und "Lean On Me" zu verdanken: Nun ist Bill Withers an Herzproblemen gestorben, wie seine Familie bekanntgab.Die Songs der R&B-Größe kennt man auch heute noch. Bill Withers gewann drei Grammys und wurde in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.Withers hinterlässt seine Frau Marcia Johnson und seine beiden Kinder Todd und Kori, die mit der Todesnachricht an die Öffentlichkeit gingen:Zu den Super-Hits der R&B-Größe gehören auch "Just the Two of Us" und "Use me". Immer wieder kommen die Hits auch prominent in Hollywood-Blockbustern wie "Notting Hill" vor.William Harrison Withers Jr. wurde 1938 in Slab Fork, West Virginia geboren. Als Kind stotterte er und hatte so Probleme, Freunde zu finden. Als er 13 war, starb Withers Vater. Der Bub wuchs bei seiner Großmutter auf, wie der " Guardian " berichtet. Bevor er begann Musik zu machen, war der Sänger neun Jahre in der US-Navy.1967 zog Withers nach Los Angeles, während des Tages macht er Toilettensitze, in der Nacht nahm er seine ersten Songs auf. Seinen ersten Grammy für den besten RB-Song bekam er für "Ain't No Sunshine" vom Album "Just As I Am".In "Lean on Me" verarbeitete Withers seine Kindheit und Jugend. Es wurde seine einzige Nummer-1-Single in den US-Billboard Pop-Charts.