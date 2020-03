Supermarkt ist in der Früh für Senioren reserviert

Pensionisten sind vom Coronavirus besonders gefährdet. Eine Supermarkt-Kette reserviert deshalb ein Zeitfenster nur für Pensionisten.

"Weil wir Allen in unserem Land eine sichere Versorgung ermöglichen wollen, bitten wir euch die Zeit von 08.00 - 09.00 Uhr für Menschen, die den Risikogruppen angehören 'frei zu halten'" postete Billa am Dienstag in den Sozialen Netzwerken und erntete dafür sehr viel Zustimmung.Mit der Initiative will die Supermarkt-Kette vor allem Pensionisten die Möglichkeit geben, in Ruhe ihren Lebensmitteleinkauf zu erledigen.Außerdem fordert das Unternehmen seine Follower zur Nachbarschaftshilfe auf. Und rät dazu, selbst abzuwägen, wie dringend Besorgungen sind und bittet darum, diese außerhalb dieser Zeit zu erledigen.Ein Beispiel hat sich die Rewe-Group vielleicht an Australien genommen. Dort öffnen die Filialen von Woolworths täglich von 7 bis 8 Uhr ausschließlich für Senioren und Menschen mit Behinderung.