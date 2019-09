Billie Eilish ist 2019 der Halloween-Kostüm-Trend

Billie Eilish ist zur Zeit nicht zu stoppen. Musikalisch hat sie gerade einen neuen Song am Start und jetzt soll sie uns zum Halloween das Fürchten lehren.

Am 31. Oktober steht Halloween vor der Tür. Deshalb wird schon jetzt bei Feierwütigen gegrübelt, als was man sich dieses Jahr in Schale werfen soll.Der neueste Trend: Man geht 2019 als Billie Eilish. Gemeint sind damit nicht ihre pechverschmierten Flügel aus ihrem neuesten Song "all the good girls go to hell", sondern Billies Style selbst.Baggie-Look, vielleicht die eine oder andere Gesichtsmaske, Haube und Neonfarben. Dass Billie auf den Zombie-Look steht, passt natürlich gut zu Halloween.