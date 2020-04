Billie Eilish: Gassi-Tour im Darth-Vader-Outfit

Die Sängerin erzieht ihren entzückenden Vierbeiner zur Stubenreinheit. Von ihrer Montur ist der Welpe aber wenig begeistert.

In der Quarantäne wird Billie zur Hundemama

Flauschigen Familienzuwachs gibt es momentan im Haus von US-Sängerin Billie Eilish (18, "Bad Guy"). Die mehrfache Grammy-Gewinnerin, die auch das Titellied für das neue James-Bond-Abenteuer schrieb ("No Time to Die") ist laut " People " seit kurzem stolzen Besitzerin von zwei entzückenden Hundwelpen.Aktuell hast sich die Künstlerin ins Haus ihrer Eltern in Los Angeles zurückgezogen, wo sie sich nicht nur aufgrund der anhaltenden Corona-Gefahr freiwillig in häusliche Isolation begeben hat, sondern sie auch Social Distancing praktiziert. In einem Podcast-Interview hat sie zwar verraten, dass sie die Abgeschiedenheit als willkommene Abwechslung zu ihrem hektischen Alltag sieht, in dem es sonst von Terminen nur so wimmelt: "Ich bin gut darin, allein Zeit zu verbringen", erzählt die 18-jährige Ausnahme-Künstlerin im Gespräch.Ihre freiwillige Quarantäne steht aber keineswegs im Gegensatz zu ihrer großen Tierliebe. Umso mehr hat Billie jetzt die Möglichkeit, ihre Qualitäten bei der Welpen-Erziehung unter Beweis zu stellen. Ihr weiches, graues Fellknäuel führt sich nämlich fleißig Gassi und erzieht den tapsigen Vierbeiner zur Stubenreinheit. Ihr dunkles Hoodie-Outfit und die Atemschutzmaske erinnern dabei stark an den "Star Wars"-Bösewicht Darth Vader, dürften bei ihrem Welpen aber nach den Bildern in der Foto-Show keine allzu große Freude hervorrufen.