Bond-Titelsong - Billie Eilish gibt erste Hörprobe

Am Mittwoch hat Billie Eilish endlich das Release-Datum des James-Bond-Titelsongs "No Time To Die" bekanntgegeben. Auf Instagram postete sie einen kurzen, nur wenige Sekunden dauernden Clip, in dem die ersten Takte samt Klaviermelodie zu hören sind.Dass sie das Titellied zum insgesamt 25. Bond-Abenteuer, das gleichzeitig das letzte von Daniel Craig markiert, liefern darf, wurde vor knapp einem Monat bekanntgegeben. Mit ihrem Bruder Finneas hat Billie in den letzten Wochen anscheinend fleißig daran gearbeitet. Der letzte Craig-Bond kommt am 2. April in die Kinos.