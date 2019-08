Billie Eilish ist stinksauer auf das "Nylon"-Magazin

Die 17-jährige Sängerin ließ auf der Instagram-Seite des Magazins ordentlich Dampf ab. Grund dafür war ein Cover.

Billie Eilish ist momentan wohl eine der am meisten, und das auch vollkommen zu recht gehypten Popstars des Planeten. Da schwimmen im Fahrwasser auch mal ein paar faule Fische mit.Einer davon ist die deutsche Ausgabe des "Nylon"-Magazins. Auf dem Cover der aktuellen Ausgabe ist ein Bild von Billie Eilish zu sehen. Die Sängerin wurde dank Fotomontage zum nackten glatzköpfigen Roboter.Das war allerdings alles andere als authorisiert. Dementsprechen wütend fiel die Reaktion von Billie Eilish aus. "Was zur Hölle soll der Scheiß", fragte sie in den Kommentaren und zählte dann ein paar Kritikpunkte auf. Niemand vom Nylon-Magazin habe sie oder ihr Team im Vorfeld kontaktiert. Sie hatte keinerlei kreative Beteiligung und hat auch nicht zugestimmt, dass sie als 17-Jährige nackt und kahlköpfig auf dem Cover eines Magazins dargestellt werde. Am Ende des Postings setzte es noch ein Stinkefinger-Emoji für das "Nylon"-Magazin.Mittlerweile hat das Posting von Billie unter dem Foto auf der Instagram-Seite des Magazins doppelt so viele Likes wie der Account Abonnenten. Entfernt wurde das Bild trotz unzähliger wütender Kommentare und Aufforderungen bislang allerdings noch nicht.(baf )