Metal-Bands freuen sich über Outfit von Billie Eilish

Mit einem selbst erstellten Bühnenoutfit sicherte sich die junge Pop-Sensation Lob von härteren Musikerkollegen.

Die 17-Jährige weiß neben ihre außergewöhnlichen Musik auch stets mit schrägen, meist von Luxusmarken wie Gucci oder Louis Vuitton hergestellten. Outfits für Aufsehen zu sorgen.Kürzlich war sie bei einem Auftritt mit einem aus drei verschiedenen, alten Band-Shirts zusammengenähten Super-T-Shirt auf der Bühne zu sehen. Horror-Regisseur und -Musiker Rob Zombie, die legendäre New Yorker Band Type 0 Negative und die englischen "Blackmetaller" Cradle Of Filth bildeten die Merch-Grundlage für Billies Outfit.Sehr zur Freude von Eilish meldeten sich alle drei Bands über das Shirt zu Wort. Kenny Hickey, der Gitarrist von Type 0 Negative, postete das Bild von Billie auf Facebook und schrieb dazu: "Billie Eilish ist mit Sicherheit ein einzigartiger und knallharter Superstar, die einen komplett eigenen Weg geht. Wie großartig ist es, die Unterstützung für Type 0 zu sehen".Auch bei Cradle of Filth freute man sich über das Endorsement von Billie Eilish, die dank ihrer momentan wohl unübertroffenen, globalen Popularität die Musik der Bands für einige ihrer Fans interessant gemacht haben dürfte.