Billie Eilish verspricht Fans bald neue Musik

In ihrer Instastory hat der Senkrechtstarter angedeutet, bereits nächste Woche neue Musik veröffentlichen zu wollen.

Ein geplantes Feature in der "Vanity Fair" verschiebe sich für ein paar Wochen, schreibt die 17-Jährige in ihrer Insta-Story. Gleich danach bietet sie ihren Fans allerdings einen Kompromiss an. "Aber ihr bekommt nächste Woche einen neuen Song", verspricht sie.Schon zuvor hat die Musikerin angekündigt, dass es zu ihrem Song "Xanny" ihres vielumjubelnden Debütalbums bald ein Musikvideo geben wird. Wann das genau erscheinen wird, wurde noch nicht verraten. "Seid geduldig, verdammt noch mal", bittet sie ihre Fans auf jeden Fall.Kommendes Jahr geht sie erneut auf große Tour durch Europa. In Österreich ist vorerst kein Stop geplant.