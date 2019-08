Billy, Pax & Co. werden echte Wiener

Das riesige Ikea-Logistikzentrum in Wien-Strebersdorf ist fertig. Jetzt startet der Innenausbau, das Lager wird aufgefüllt. Im Vollbetrieb werden von hier aus alle Kunden in Österreich beliefert.

Versand startet bald

50.000 Quadratmeter Nutzfläche, 25 Meter hoch, 43 Ladetore: Am 23. August, nur ein Jahr nach Baubeginn, wird das weltweit erste zweistöckige Ikea-Lager an das künftige Logistikteam übergeben.Ab dann wird die fast leere Hülle eingerichtet, ab Anfang Oktober werden Möbel & Co. eingelagert. Voraussichtlich ab Anfang November erhalten erste Kunden aus dem Großraum Wien von hier aus ihre Lieferungen.Im Vollbetrieb werden Billy, Pax & Co. aus Strebersdorf an Ikea-Fans in ganz Österreich verschickt, die online oder in Filialen bestellt haben.Besonders spannend: eine Station für Selbstabholer samt Parkplatz. Die geht voraussichtlich im Dezember in Betrieb.Top – Internet-Bestellungen, die bis etwa 14 Uhr einlangen, werden am gleichen Tag in den Boxen deponiert. Später soll der Pick-up-Point auch mit Mitarbeitern besetzt sein – und zwar Montag bis Samstag von 6 Uhr bis 22 Uhr.(red)