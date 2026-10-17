i Billy Ray Cyrus und Liz Hurley sind zusammen. REUTERS/Danny Moloshok; REUTERS/Monica Almeida; Instagram Vater von Miley Cyrus Wirbel um Ring! Billy Ray Cyrus und Liz Hurley verlobt? Die Schauspielerin und der Country-Star heizen die Gerüchteküche mit verdächtigen Postings an. Insider wollen die Verlobung bestätigen. Von Heute Entertainment 17.10.2026, 20:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Elizabeth Hurley (61) sorgt für Aufregung bei ihren Fans. Die britische Schauspielerin teilte kürzlich ein Selfie auf Instagram, das sie mit einem riesigen, funkelnden Ring am Finger zeigt.

Sie schrieb lediglich dazu, dass die Bilder am ersten Drehtag der zweiten Staffel der Serie "The Burbs" entstanden seien.

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"So aufgeregt", kommentierte ihr Sohn Damian Hurley (24) das Posting mit Herzchen-Emojis. Doch ist das nun eine Bestätigung für eine Verlobung mit Country-Sänger Billy Ray Cyrus (65) – oder freut er sich einfach über die Rolle seiner Mutter?

Auch Cyrus selbst heizt die Spekulationen an, wie RTL.de schreibt. Seinen neuesten Instagram-Beitrag beendete er mit einem Wortspiel: "Kinda has a ring to it" – was sowohl "Das klingt irgendwie gut" bedeutet als auch auf das englische Wort Ring anspielt. Dazu setzte er ein Ring-Emoji.

Quellen bestätigen angeblich die Verlobung

Weder Hurley noch Cyrus haben bislang öffentlich aufgeklärt, ob sie wirklich verlobt sind. Mehrere anonyme Quellen sollen der "Page Six" allerdings bestätigt haben, dass die beiden tatsächlich verlobt seien.

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Ein Insider meinte: "Sie dreht "The Burbs"; ich glaube kaum, dass dieser Ring eine Requisite ist." Die beiden lernten sich 2022 bei den Dreharbeiten zum Weihnachtsfilm "Christmas in Paradise" kennen und machten ihre Liebe an Ostern 2025 mit Bildern auf Social Media öffentlich.