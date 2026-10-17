Startseite Unterhaltung Stars
Billy Ray Cyrus und Liz Hurley sind zusammen.
Billy Ray Cyrus und Liz Hurley sind zusammen.
REUTERS/Danny Moloshok; REUTERS/Monica Almeida; Instagram
Vater von Miley Cyrus

Wirbel um Ring! Billy Ray Cyrus und Liz Hurley verlobt?

Die Schauspielerin und der Country-Star heizen die Gerüchteküche mit verdächtigen Postings an. Insider wollen die Verlobung bestätigen.
Von Heute Entertainment
17.10.2026, 20:32
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Elizabeth Hurley (61) sorgt für Aufregung bei ihren Fans. Die britische Schauspielerin teilte kürzlich ein Selfie auf Instagram, das sie mit einem riesigen, funkelnden Ring am Finger zeigt.

Sie schrieb lediglich dazu, dass die Bilder am ersten Drehtag der zweiten Staffel der Serie "The Burbs" entstanden seien.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

"So aufgeregt", kommentierte ihr Sohn Damian Hurley (24) das Posting mit Herzchen-Emojis. Doch ist das nun eine Bestätigung für eine Verlobung mit Country-Sänger Billy Ray Cyrus (65) – oder freut er sich einfach über die Rolle seiner Mutter?

Auch Cyrus selbst heizt die Spekulationen an, wie RTL.de schreibt. Seinen neuesten Instagram-Beitrag beendete er mit einem Wortspiel: "Kinda has a ring to it" – was sowohl "Das klingt irgendwie gut" bedeutet als auch auf das englische Wort Ring anspielt. Dazu setzte er ein Ring-Emoji.

Auch interessant

Rapper Lil Wayne (44) verlobt sich mit 23-Jähriger
Fußball-Ikone Ballack verlobt sich mit 26-Jähriger
Verlobung mit Hamilton? Kardashian zeigt XXL-Klunker

Quellen bestätigen angeblich die Verlobung

Weder Hurley noch Cyrus haben bislang öffentlich aufgeklärt, ob sie wirklich verlobt sind. Mehrere anonyme Quellen sollen der "Page Six" allerdings bestätigt haben, dass die beiden tatsächlich verlobt seien.

Ein Insider meinte: "Sie dreht "The Burbs"; ich glaube kaum, dass dieser Ring eine Requisite ist." Die beiden lernten sich 2022 bei den Dreharbeiten zum Weihnachtsfilm "Christmas in Paradise" kennen und machten ihre Liebe an Ostern 2025 mit Bildern auf Social Media öffentlich.

red, 17.10.2026, 20:32
Mehr zum Thema
Billy Ray Cyrus Elizabeth Hurley Verlobung Miley Cyrus
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote