Bim crasht mit Toyota auf Ottakringer Straße

Am Dienstagnachmittag kam es in Wien-Hernals zu einem Verkehrsunfall. Ein Toyota Prius krachte mit der Straßenbahn der Linie 44 zusammen.

Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro!

"Ich saß in der Straßenbahn und plötzlich legte die Bim eine Notbremsung hin", schildert-Leserin Julia den Moment des Crashes. Gegen 14.50 Uhr kam es in Hernals auf der Ottakringer Straße zu einem Unfall, bei dem die Straßenbahn einen silbernen Toyota Prius seitlich erwischte.Der Unfallhergang selbst ist unklar, allerdings berichteten Augenzeugen, die Toyota-Lenkerin hätte die Straßenbahn beim Losfahren übersehen und wäre ihr in die Spur gefahren. Deshalb soll es letztendlich zur Kollision gekommen sein. Glücklicherweise war weder die Bim noch das Auto schnell unterwegs, denn ernsthaft Verletzte gab es bei dem Unfall keine. Lediglich die Lenkerin des Toyotas wurde leicht verletzt.