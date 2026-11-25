i Der ukrainische Präsident Selenskyj lädt Putin und Lukascheko nach Kiew ein. REUTERS/Valentyn Ogirenko Absage an Lukaschenko "Bin ich ein Koffer?" – Selenskyj kontert Der ukrainische Präsident lehnt das Flugangebot des Belarus-Machthabers nach Moskau ab und kontert mit einer Einladung an Putin nach Kiew. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 17:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj angeboten, ihn persönlich nach Moskau zu Friedensgesprächen zu begleiten. Lukaschenko wollte sich als Garant für Selenskyjs Sicherheit anbieten.

Selenskyj reagierte darauf mit Spott und lehnte das Angebot als unseriös ab.

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Er konterte mit einer eigenen Einladung: Lukaschenko könne doch Kremlchef Wladimir Putin mitnehmen und mit ihm zusammen nach Kiew fliegen.

"Wir garantieren Ihnen ebenfalls einen sicheren Empfang, es sind schließlich Verhandlungen", betonte Selenskyj, wie n-tv unter Berufung auf dpa berichtet. Dann wandte er sich spöttisch an Lukaschenko: "Er bietet an, mich mitzunehmen. Was bin ich denn, ein Koffer? Mich einfach schnappen, in ein Flugzeug setzen und nach Moskau fliegen? Wozu?"

Selenskyj fordert neutralen Boden

Der ukrainische Präsident fragte in ernstem Ton, warum Lukaschenko solche unseriösen Dinge vorschlage. "Wir befinden uns im Krieg, wir können uns nicht in Moskau treffen, wir können uns nicht in Kiew treffen", sagte er.

Selenskyj fordert seit Langem ein persönliches Treffen mit Putin – allerdings auf neutralem Boden. Der Kreml hat sich bislang nur zu einem Treffen in Moskau bereit erklärt, was die Ukraine und ihre Verbündeten ablehnen.

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Lukaschenko zählt zu Putins engsten Verbündeten. Beim Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 stieß die russische Armee auch von belarussischem Gebiet aus in Richtung Kiew vor – der Vorstoß scheiterte jedoch.