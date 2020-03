Autobahn-Tunnel in Linz bekommt jetzt Ohren

Achtung Tunnel horcht mit! Die Linzer Autobahn-Tunnel werden modernisiert und erhalt dabei ein modernes Akustik-System, das Gefahren "erhorcht".

Die Linzer Autobahn-Tunnel Bindermichl und Niedernhart werden ab April quasi „upgedatet". Die beiden Tunnelanlagen wurden Ende 2004 für den Verkehr freigegeben und stehen nun seit 15 Jahren in Betrieb.Nun werden sie sozusagen runderneuert. Sie bekommen eine neue Beleuchtung, außerdem werden Fluchtwege und Tunnellüftung sowie Video-, Notruf-, Beschallungs- und Brandmeldeanlage auf den neuesten Stand gebracht.Das Besondere: Außerdem wird das akustische Frühwarnsystem „AKUT" eingebaut: intelligente Mikrofone erkennen blitzschnell Gefahrengeräusche (etwa bei einem Crash) und schlagen Alarm. Kosten: 15 Mio. Euro, Bauzeit: bis Ende 2020Die Bauarbeiten finden in der Regel in den verkehrsarmen Nachtzeiten zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr in der Früh sowie teilweise am Wochenende statt. Allerdings kann es auch vereinzelt zu Totalsperren kommen, die rechtzeitig angekündigt werden.