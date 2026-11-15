i Birgitta von Schweden bei der Hochzeit von Prinzessin Victoria, 2010 APA-Images / Action Press / IBL BILDBYRA AB König ist nicht erfreut Auktions-Hammer! Prinzessin-Schmuck bringt Millionen Prinzessin Birgittas Schmuckstücke wurden für Millionen versteigert. Ihr Bruder König Carl Gustaf soll darüber alles andere als erfreut sein. Von Heute Entertainment 15.11.2026, 14:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Juwelen aus dem Nachlass von Prinzessin Birgitta haben neue Besitzer gefunden. Bei einer Auktion des Hauses Sotheby's in Genf kamen sämtliche angebotenen Schmuckstücke der im Dezember 2024 verstorbenen schwedischen Royal unter den Hammer.

Zusammen brachten die Preziosen fast drei Millionen Euro ein. Viele der Stücke gehörten ursprünglich Prinzessin Sibylla, der Mutter von Birgitta und König Carl Gustaf. Die Juwelen sind seit Generationen mit der schwedischen Königsfamilie verbunden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wie es bei Promiflash unter Berufung auf "Svensk Damtidning" heißt, soll König Carl Gustaf (80) über den Verkauf überhaupt nicht glücklich sein. Birgittas Bruder sei demnach verärgert darüber, dass die Erben der Prinzessin die Schmuckstücke öffentlich versteigern ließen.

Brosche brachte 1,21 Millionen Euro

Besonders begehrt war eine Brosche im Stil der Belle Époque. Sie ist mit Diamanten besetzt, in ihrer Mitte funkelt ein 23,64 Karat schwerer Padparadscha-Saphir aus Ceylon. Prinzessin Sibylla hatte das Schmuckstück ihrer Tochter zur Hochzeit mit Prinz Johann Georg von Hohenzollern geschenkt. Bei der Auktion soll die Brosche 1,21 Millionen Euro erzielt haben.

Dieses Schmuckset hat Prinzessin Sibylla einst zur Hochzeit geschenkt bekommen. Später gehörte es ihrer Tochter Birgitta sothebys.com

Auch ein historisches Set aus einem Saphir-Diamant-Collier und passenden Ohrringen ließ die Gebote in die Höhe schnellen: Es ging für 900.000 Euro weg. Birgitta hatte die Garnitur von ihrer Mutter geerbt und sie bei der Hochzeit ihrer Nichte Kronprinzessin Victoria sowie 2013 bei der Trauung von Prinzessin Madeleine (44) getragen. Die Herkunft des Sets wird mit dem russischen Zarenhof in Verbindung gebracht.

Kauft der König die Juwelen zurück?

Da alle Käufer anonym blieben, ist weiterhin unklar, ob einzelne Stücke vielleicht sogar in der Königsfamilie geblieben sind. Johan T. Lindwall, Journalist bei "Svensk Damtidning", erklärte: "Ich schließe nicht aus, dass der König selbst die Juwelen zurückkauft, die seiner Mutter gehörten. Tatsächlich ist das ziemlich wahrscheinlich, da sie für ihn einen großen sentimentalen Wert haben."

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Prinzessin Birgitta ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Ihr Privatvermögen erbten ihre drei Kinder Carl Christian, Desiree und Hubertus von Hohenzollern.