BMW-Lenker sah am Steuer fern – Polizei nahm ihn fest

"Au, Sie brechen mir die Schulter!", soll der Verhaftete geschrien haben. Die Polizei stellt indes klar, der Verdächtige habe die Polizisten kurz davor getreten.

Eine Leserreporterin, die anonym bleiben will, wandte sich mit einem Video an. Sie sei über die Brutalität der Polizei bei einer Festnahme geschockt und prangere diese an.Am Dienstag gegen acht Uhr früh war die Leserreporterin mit ihrem Sohn auf dem Weg in den Kindergarten im 20. Bezirk. In der Hellwegstraße erlebte sie, wie ein Mann am Straßenrand von der Polizei kontrolliert wurde. Plötzlich wurde dieser "äußerst brutal aus dem Auto gehoben", behauptet sie.Gleich mehrere Polizisten schmissen ihn, laut ihrer Erzählung, regelrecht mit dem Gesicht zu Boden. Er soll geschrien haben: "Ich habe nichts getan, ihr tut mir weh". Die- Leserreporterin zeigte sich über die Brutalität geschockt, auch weil sich ihrer Meinung nach, der Mann nicht gegen die Festnahme wehrte. In dem Video selbst ist allerdings nur zu sehen, wie die Beamten den verdächtigen Mann am Boden fixieren und Handschellen anlegen."Plötzlich waren sechs Polizeiautos da und er rief nur, dass sie ihm die Schulter brechen würden und ihm weh tun", erzählt die Frau. Sie selbst erzählt, sie hätte die Polizisten noch darauf angesprochen, dass sich der Mann doch gar nicht wehren würde, doch diese hätten sie ignoriert. Die Wienerin wollte auch vermeiden, dass ihr dreijähriger Sohn, der mit ihr im Auto war, noch mehr von der für sie schockierenden Situation mitbekam.Die Pressestelle der Polizei stellte gegenüberklar, dass der Mann offensichtlich während dem Autofahren einen Film auf seinem Handy ansah und Suchtgift konsumiert hatte. Bei der Kontrolle weigerte er sich laut Pressesprecher Patrick Maierhofer, sein Verbandszeug und sein Pannendreieck herzuzeigen. Er entzog sich dadurch der Amtshandlung und soll die Beamten getreten haben. "Daher ist er unter Anwendung von Körperkraft aus dem Auto gezogen worden", so der Pressesprecher. Der BMW-Lenker wurde mehrfach angezeigt.