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Reife Birnen am Baum
Reife Birnen am Baum
istock©Georg Hummer
Herbstrezept

Birnenkompott selber machen: So geht's

Jetzt ist die beste Zeit, um reife Birnen zu verarbeiten. Mit diesem einfachen Rezept zauberst du in nur 25 Minuten ein köstliches Kompott.
Heute Life
Von Heute Life
09.10.2026, 09:46
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Die Birnensaison erreicht im September und Oktober ihren Höhepunkt. Das saftige Herbstobst schmeckt nicht nur pur, sondern lässt sich auch wunderbar zu Kompott verarbeiten.

Der große Vorteil: Eingekocht halten sich die Früchte bis zu sechs Monate und können so auch im Winter noch genossen werden.

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Für das Birnenkompott brauchst du nur wenige Zutaten: Birnen, eine Vanilleschote, Zucker, eine Zimtstange, Wasser und etwas Zitronensaft. Wer mag, kann auch Nelken hinzufügen.

So wird das Kompott zubereitet, heißt es auf Utopia.de: Zuerst die Birnen schälen, das Kerngehäuse entfernen und in Spalten oder Würfel schneiden. Die Vanilleschote längs einschneiden und das Mark herauskratzen.

Die Zubereitung in wenigen Schritten

➤ Wasser, Zucker, Vanillemark, die leere Vanilleschote, Zimtstange und Zitronensaft in einen Topf geben.

➤ Die Birnenstücke hinzufügen und für acht bis zehn Minuten leicht köcheln lassen. Dann Zimtstange und Vanilleschote entfernen.

➤ Das fertige Kompott in sterilisierte Gläser füllen, den Deckel fest zudrehen und die Gläser zum Abkühlen auf den Kopf stellen. So verschlossen und kühl gelagert ist das Birnenkompott bis zu sechs Monate haltbar.

Gesünder ohne viel Zucker

Ein großer Vorteil beim Selbermachen: Du kannst den Zuckergehalt selbst bestimmen. Konventionelles Kompott aus dem Supermarkt enthält oft sehr viel Zucker. Alternativen wie Honig, Ahornsirup oder Agavendicksaft sind möglich. Am besten ist es jedoch, sehr reife und süße Birnen zu verwenden - dann ist gar kein Süßungsmittel nötig.

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Für den besten Geschmack solltest du heimische Birnen aus Österreich verwenden. Sie haben kürzere Transportwege und schmecken dadurch intensiver als importierte Früchte.

red,09.10.2026, 09:46
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