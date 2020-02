Bis 2050 sollen in Afrika 2,5 Mrd. Menschen leben

Bevölkerungswachstum ist in den vergangenen Jahren immer mehr zum Thema geworden. So nun auch bei der UNO-Konferenz.

Nigeria als drittgrößtes Land der Welt

Am Dienstag wurde die UNO-Konferenz der Weltbevölkerung in Nairobi eröffnet. Und das gleich mit einer deutlichen Ansage von der stellvertretenden Generalsekretärin Amina Mohammed: "Den Zeitpunkt und die Zahl der Kinder zu bestimmen ist ein Menschenrecht."Über 6.000 Menschen aus 165 Ländern nehmen an dem Treffen teil. Eines der Hauptthemen ist das starke Bevölkerungswachstum. Diskutiert wurde deshalb unter anderem auch darüber, wie man das Wachstum begrenzen kann. Als Lösungsansätze nannte man die Enttabuisierung der Sexualität aber auch sexuelle Aufklärung. Gudrun Nadoll von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit dazu: "Wenn Mädchen Sekundarschulen besuchen, steigt statistisch das ­Alter, in dem sie zum ersten Mal schwanger werden."Aktuell leben 7,7 Milliarden Menschen auf der Erde. Innerhalb der nächsten 30 Jahre soll die Zahl auf knapp 10 Milliarden steigen. Die Bevölkerung des Kontinents Afrika wird sich laut Zahlen des Berlin-Instituts bis 2050 auf 2,5 Milliarden Menschen verdoppeln. Laut jetzigem Stand würde Nigeria das bevölkerungsmäßig drittgrößte Land der Welt werden.