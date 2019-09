Bis zu 1.000 Euro Förderung für Sicherheit

Fünf Millionen Euro nimmt das Land NÖ in die Hand, um Alarmanlagen und Sicherheitstüren mit bis zu 1.000 Euro fördern zu können.

Um Einbrüchen vorzubeugen startet das Land NÖ wieder die Aktion "Sicheres Wohnen". "Ziel dabei ist es, die Wohnung oder das Haus durch Sicherheitstüren und Alarmanlagen sicherer zu machen", so Wohnbau-Landesrat Martin Eichtinger (VP).Fünf Millionen Euro macht das Land für die Finanzierung einer Förderung von Sicherheitsmaßnahmen locker.Die Förderung gilt rückwirkend per 1. Jänner 2019 und endet am 31. Dezember 2020. Bisher durften der Einbau bzw. die Inbetriebnahme der Alarmanlage nicht länger als sechs Monate zurückliegen. Im Zuge der "blau-gelben Wohnbaustrategie" wurden die Kriterien überarbeitet.Es werden Sicherheitsmaßnahmen mit einem einmaligen nicht rückzahlbaren Zuschuss für Sicherheits-Eingangstüren (ab Widerstandsklasse 3) und Alarmanlagen gefördert. Dafür gibt es eine Förderung in Höhe von 30 Prozent der anerkannten Investitionskosten bis zu maximal 1.000 Euro.Ebenfalls werden 30 Prozent der Kosten gefördert, bis zu 1.000 Euro, beim elektronischen Sicherheitsschutz mit dem Einbau einer Alarmanlage bei Einfamilien-, Mehrfamilien- oder Reihenhäuser oder bei einer Wohnung.In Summe können sich Familien bis zu 2.000 Euro für die Sicherheit in ihrem Zuhause sichern.Ansuchen können ab dem 4. November 2019 online unter www.noe.gv.at/sichereswohnen eingebracht werden.