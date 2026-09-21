i Jetzt teilnehmen und gewinnen! Foto: Österreichische Lotterien Täglich mitspielen & gewinnen! Bis zu 30.000 Euro gewinnen Ein wenig Glück kann jeder brauchen! Daher verlosen Österreichische Lotterien und "Heute" hier täglich 100 Gratistipps bzw. -lose! Von Irma Basagic 21.09.2026, 05:00 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Gewinn von 21. bis 25. September 2026: Rubbellos "Crazy Prater Rad"

Mit dem Rubbellos "Crazy Prater Rad" gibt's bei 3 Euro Einsatz die Chance bis zu 30.000 Euro und win2day-Spielguthaben. 100 Gratistipps gibt's hier zu gewinnen - jetzt mitspielen!

So funktioniert das Gewinnspiel: Hol' dir täglich den Teilnahme-Code aus der aktuellen "Heute"-Ausgabe oder aus dem "Heute"-E-Paper und trage diesen in das dafür vorgesehene Feld ein. Gib anschließend deine Kontaktdaten an und klicke auf "Abschicken". Teilnahme ab 18 Jahren.

Bitte hier eintragen:

Teilnahme-Code * Bitte gib den korrekten Teilnahme-Code ein. Persönliche Angaben * Vorname * Nachname * E-Mail * Telefonnummer Postleitzahl Ort Bitte gib Vorname, Nachname und eine gültige E-Mail-Adresse ein. Teilnahme *

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel sowie im Falle eines Gewinnes, erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten (Name und E-Mail) an die Österreichischen Lotterien - zum Zweck der Gewinnbenachrichtigung übermittelt werden. Jede Person kann nur mit einer E-Mailadresse am Gewinnspiel teilnehmen. Fun-E-Mailadressen sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. Bitte akzeptiere die Teilnahmebedingungen. Alter *

Hiermit bestätige ich, dass ich mindestens 18 Jahre alt bin. Bitte bestätige dein Alter. AGB *

Ich stimme den Ich stimme den Teilnahmebedingungen zu. Die Datenschutzhinweise finde ich hier Bitte akzeptiere die AGB. Reset Absenden Bitte fülle das Formular vollständig aus. Danke für deine Teilnahme!

Das Gewinnspiel ist aktiv bis 31. Dezember 2026, 23:59 Uhr. Täglich werden GewinnerInnen für den jeweiligen Preis gezogen und verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen. Teilnahme ab 18 Jahren. Das Gewinnspiel wird von den Österreichischen Lotterien GmbH und der DJ Digitale Medien GmbH in gemeinsamer datenschutzrechtlicher Verantwortung nach Art 26 DSGVO veranstaltet. In der Vereinbarung über die gemeinsame Verantwortlichkeit werden insbesondere die verarbeiteten Datenkategorien sowie die Zwecke und Mittel der gemeinsamen Verantwortlichkeit festgelegt. Die Datenschutzhinweise der Österreichischen Lotterien GmbH finden Sie hier.

1. Lotto "6 aus 45": Der Spielteilnehmer wählt 6 aus 45 Glückszahlen aus und kreuzt diese auf dem Wettschein an. Er kann aber auch den Zufallsgenerator nutzen und einen Quicktipp oder Systemschein spielen.

2. EuroMillionen: Der Spielteilnehmer wählt fünf Zahlen aus dem oberen Zahlenfeld von 1 bis 50 aus und kreuzt diese auf dem Wettschein an. Anschließend kreuzt er im Sternenkreis von 1 bis 12 zwei Wunschzahlen an.

3. TopTipp: Beim TopTipp wird auf das Ergebnis der Lotto Ziehung getippt. Dabei vertraut der Spielteilnehmer darauf, dass die von ihm gewählte Anzahl an Lotto Gewinnzahlen (bis zu fünf) richtig geraten ist.

4. EuroDreams: Der Spielteilnehmer wählt sechs Zahlen aus dem oberen Zahlenfeld von 1 bis 40 sowie eine Zahl aus dem unteren Zahlenfeld von 1 bis 5 aus, und kann bis zu 20.000 Euro monatlich für die folgenden 30 Jahre gewinnen.

5. Brieflos: Das Brieflos ist eine Sofortlotterie, bei der der Spielteilnehmer nach dem Aufreißen des Loses sofort weiß, ob und wie viel er gewonnen hat.

6. Rubbellos: Das Rubbellos ist eine Sofortlotterie, bei der der Spielteilnehmer nach Aufrubbeln des Loses sofort weiß, wie viel er gewonnen hat.

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Weitere Infos zu den einzelnen Spielen der Österreichischen Lotterien sowie Spielbeschreibungen findest du auch unter www.lotterien.at.