Jetzt schon 36 positive Coronavirus-Fälle in NÖ

Aktuelle Fallzahlen zum neuartigen Coronavirus: Betroffen sind die Bezirke Korneuburg (24), Tulln (9), Mistelbach, Hollabrunn und Bruck (je 1 Fall).

Der niederösterreichische Sanitätsstab informierte heute, Montag, über die aktuellen Fallzahlen zum neuartigen Coronavirus: Insgesamt 538 Personen wurden bisher in Niederösterreich auf das neuartige Coronavirus getestet. Dabei wurden insgesamt 484 negativ getestet, 36 positiv und 18 sind aktuell in Prüfung und daher noch offen.Die Zahl der positiven Testungen in Niederösterreich hat sich damit im Vergleich zum Samstag von 31 auf 36 erhöht. Die 36 bestätigten Fälle stammen aus dem Bezirk Korneuburg (24), dem Bezirk Tulln (9), dem Bezirk Mistelbach (1), dem Bezirk Hollabrunn (1) und dem Bezirk Bruck an der Leitha (1).Im Verdachtsfall ist die Gesundheitshotline 1450 zu kontaktieren, hält die Landessanitätsdirektion einmal mehr fest. Informationen zum Thema sind auch auf der Homepage des Landes Niederösterreich unter www.noel.gv.at zu finden.