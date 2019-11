Bislang unveröffentlichter Song von Prince aufgetaucht

Die Nachlassverwalter von US-Superstar Prince haben jetzt den Song "Don't Let Him Fool Ya" aus dem Jahre 1982 erstmals veröffentlicht.

35 unveröffentlichte "1999"-Songs

Am 29. November wird Prince's fünftes Studioalbum "1999" (erschienen 1982) in einer erweiterten Version mit 35 bislang unveröffentlichten Songs und Remixes neu veröffentlicht. Fans des 2016 verstorbenen Musikgenies sind schon jetzt ganz aus dem Häuschen, denn schon jetzt ist ein Video von "Don't Let Him Fool Ya" erschienen.Der Song wurde 1982 in Prince's Studio in Kiowa Trail in Chanhassen (Minnesota, USA) aufgenommen.Das lang ersehnte Reissue des 1982er Prince-Albums "1999" wird gleich in verschiedenen Ausführungen erscheinen. Das meldet Die "Super Deluxe"-Box beinhaltet fünf CDs und eine DVD bzw. zehn LPs und eine DVD. Neben dem Album-Remaster gibt es massig B-Seiten, Remixe und bisher unveröffentlichte Live-Performances (Detroit, November 1982 und Houston, Dezember 1982).CD One / LPs One and Two: Remastered Album1. "1999"2. "Little Red Corvette"3. "Delirious"4. "Let's Pretend We're Married"5. "D.M.S.R."6. "Automatic"7. "Something in the Water (Does Not Compute)"8. "Free"9. "Lady Cab Driver"10. "All the Critics Love U in New York"11. "International Lover"CD Two / LPs Three and Four: Promo Mixes & B Sides1. "1999" (7″ stereo edit)2. "1999" (7″ mono promo-only edit)3. "Free" (promo-only edit)4. "How Come You Don't Call Me Anymore" ("1999" b-side)5. "Little Red Corvette" (7″ edit)6. "All The Critics Love U In New York" (7" edit)7. "Lady Cab Driver" (7″ edit)8. "Little Red Corvette" (Dance Remix promo-only edit)9. "Little Red Corvette" (Special Dance Mix)10. "Delirious" (7″ edit)11. "Horny Toad" ("Delirious" b-side)12. "Automatic" (7″ edit)13. "Automatic" (video version)14. "Let's Pretend We're Married" (7″ edit)15. "Let's Pretend We're Married" (7″ mono promo-only edit)16. "Irresistible Bitch" ("Let's Pretend We're Married" b-side)17. "Let's Pretend We're Married" (video version)18. "D.M.S.R." (edit)CD Three / LPs Five and Six: Vault, Part 11. "Feel U Up"2. "Irresistible Bitch"3. "Money Don't Grow on Trees"4. "Vagina"5. "Rearrange"6. "Bold Generation"7. "Colleen"8. "International Lover" (Take 1, live in studio)9. "Turn It Up"10. "You're All I Want"11. "Something In The Water (Does Not Compute)" (Original Version)12. "If It'll Make U Happy"13. "How Come U Don't Call Me Anymore?" (Take 2, live in studio)All tracks previously unreleasedCD Four / LPs Seven and Eight: Vault, Part 21. "Possessed" (1982 version)2. "Delirious" (full length)3. "Purple Music"4. "Yah, You Know"5. "Moonbeam Levels" **6. "No Call U"7. "Can't Stop This Feeling I Got"8. "Do Yourself a Favor"9. "Don't Let Him Fool Ya"10. "Teacher, Teacher"11. "Lady Cab Driver" / "I Wanna Be Your Lover" / "Head" / "Little Red Corvette" (tour demo)All tracks previously unreleased except **, released on the 2016. compilation, 4EverCD Five / LPs Nine and Ten: Live in Detroit – November 30, 1982. (midnight show)1. "Controversy"2. "Let's Work"3. "Little Red Corvette"4. "Do Me, Baby"5. "Head"6. "Uptown"7. "Interlude"8. "How Come U Don't Call Me Anymore?"9. "Automatic"10. "International Lover"11. "1999"12. "D.M.S.R."All tracks previously unreleasedDVD: Live In Houston – December 29, 1982 *1. "Controversy"2 "Let's Work"3. "Do Me, Baby"4. "D.M.S.R."5. "Interlude" – piano improvisation (contains elements of "With You")6. "How Come U Don't Call Me Anymore?"7. "Lady Cab Driver"8. "Automatic"9. "International Lover"10. "1999"11. "Head" (contains elements of "Sexuality")All tracks previously unreleased