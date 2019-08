Bist du dem Tod schon von der Schaufel gesprungen?

Das Leben geht an niemandem spurlos vorbei. Bist du schon um Haaresbreite einer Katastrophe entkommen? Wir wollen deine Geschichte hören!

Beim Wandern ausgerutscht, abgestürzt und wie durch ein Wunder mit ein paar blauen Flecken davongekommen? Mit dem Auto überschlagen und unverletzt aus dem Wrack geklettert? Immer wieder passieren Unfälle, bei denen mehr als nur ein Schutzengel am Werk war.Kannst du davon ein Lied singen? Dann bist du gefragt! Wir wollen deine Geschichte hören. Und so funktioniert's: Erzähle uns per Mail anoder auf Facebook und Instagram von deiner persönlichen Beinahe-Katastrophe.Wie immer bedanken wir uns übrigens für jedes Foto, das in der Zeitung abgedruckt wird, und jedes Video, das online geht, mit 50 Euro Leserhonorar! (pic)