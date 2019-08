Bitter! Xaver Schlager muss mit Trage vom Platz

Xaver Schlager verletzte sich wohl am Sprunggelenk und könnte auch für das Nationalteam ausfallen.

Der dritte Spieltag der deutschen Bundesliga endete für ÖFB-Mittelfeld-Motor Xaver Schlager unglücklich. Der Wolfsburger blieb im Rasen hängen und musste verletzt mit der Trage vom Platz.

Es passiere in der neunten Minute. Zuerst vergab der Ex-Salzburger gegen Paderborn eine Großchance, im Nachsetzen passierte es.Schlager schlug ein Luftloch und blieb dann im Rasen hängen. Der Blondschopf wusste sofort, dass etwas nicht passt und winkte die Ärzte herbei.Nach einer kurzen Behandlungspause war klar: Es geht nicht weiter beim 21-Jährigen. Schlager wurde sofort zu Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Er dürfte sich am Sprunggelenk verletzt haben.Auch Teamchef Franco Foda wird dies Sorgen bereiten, nächste Woche geht es für das Nationalteam in der EM-Quali gegen Lettland und Polen.(pip)