Bizarre Kreatur an Mexikos Strand gibt Rätsel auf

Ist es ein Delfin? Oder eine Meeresschlange? Schockierte Einheimische haben am Strand von Destiladeras (Mexiko) eine seltsame, augenlose Kreatur gefunden.

Aus den dunklen Tiefen des Pazifiks?

Optisch erinnert die bizarre Kreatur an eine Mischung aus Delfin und Meeresschlange. Sie hat weder Augen noch Flossen, dafür aber große, scharfe Zähne und einen langgestreckten, schlangenähnlichen Körper.Wie lokale Medien berichten, dachte die Gruppe erst, das tote Tier sei ein Delfin. Doch schnell erkannten sie, dass es sich bei dem am mexikanischen Pazifikstrand angespülten Korpus um ein anderes Tier handeln musste.Nun wird vermutet, dass es sich bei der seltsamen Kreatur um ein Tiefsee-Lebewesen handeln könnte. Unweit der Fundstelle, in der Nähe des mexikanischen Urlaubsorts Puerto Vallarta, befindet sich ein rund 1.000 Meter tiefes Meeresgebiet. Lokale Fischer vermuten, dass die seltsame Kreatur aus den Tiefen dieses Gebietes kommt.Das würde auch erklären, warum dem Tier die Augen fehlen. In dem Dunkel der Tiefsee haben die Augen oft keine Funktion mehr und bildeten sich im Laufe der Evolution bei vielen Fischen zurück.