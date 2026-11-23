i Black-Friday-Schnäppchenjagd am Laptop pixabay.com ChatGPT & Co. als Berater Black Friday: KI-Tipps können teuer werden Viele nutzen ChatGPT für die Schnäppchenjagd am Black Friday. Doch ein Test zeigt: Die KI empfiehlt mitunter sogar Fake-Shops. Von Technik Heute 23.11.2026, 10:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer am Black Friday das beste Schnäppchen ergattern will, setzt zunehmend auf künstliche Intelligenz. Laut einer Umfrage des Preisvergleichsportals Idealo sucht bereits jeder fünfte Verbraucher mithilfe von KI-Tools nach Sonderangeboten. Eine YouGov-Studie zeigt sogar: Jeder Zweite will die KI für die Angebotssuche im Vorweihnachtsgeschäft einsetzen.

Doch sind ChatGPT, Gemini und Co. wirklich zuverlässig? Ein Praxistest offenbart erhebliche Schwächen. Die Preise sind nicht immer aktuell, weil die KI offenbar nicht mit Echtzeitdaten arbeitet. Außerdem lassen sich die Systeme von vermeintlichen Rabatten täuschen - während der echte Straßenpreis längst niedriger liegt.

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Besonders heikel: Die KI empfiehlt mitunter sogar Fake-Shops, schreibt t3n. Das auf Markenschutz spezialisierte Unternehmen Podqi hat fast 6.800 Antworten der drei großen KI-Systeme analysiert. Bei Perplexity tauchten in 15 Prozent der Fälle problematische Websites auf, bei ChatGPT waren es acht Prozent, bei Gemini vier Prozent.

Versandkosten werden unterschlagen

In 57 Prozent dieser Fälle wurden die fragwürdigen Shops sogar ausdrücklich als Einkaufsmöglichkeit empfohlen. Die Studie bezieht sich zwar auf US-Quellen, doch Experten warnen: Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis auch im deutschsprachigen Raum solche Fälle bekannt werden.

Weitere Probleme im Test: Versandkosten wurden unterschlagen, Produkte waren erst verzögert lieferbar, und manche Shops verwiesen auf wenig vertrauenswürdige Händler. Auch die Transparenz lässt zu wünschen übrig - nicht immer ist klar, ob ein Suchergebnis gesponsert ist.

KI besser für Beratung nutzen

Die eigentliche Stärke der KI liegt daher eher in der Beratung als in der reinen Preisrecherche. Wer etwa einen Saugroboter sucht, der gut Tierhaare entfernt und unter 400 Euro kostet, bekommt brauchbare Empfehlungen. Bei der finalen Preiskontrolle sollte man aber klassische Vergleichsportale wie Idealo oder Geizhals nutzen.

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Der Tipp: Die KI sollte unbedingt Informationen verifizieren lassen, die unplausibel erscheinen. Dabei sollte man auch nach der Uhrzeit und der Quelle der Daten fragen. Und: Niemals blind den Preisangaben und Händlerempfehlungen vertrauen.