1. Trailer zum Marvel-Film "Black Widow"

"Black Widow" erzählt von der knallharten Agentin Natasha Romanoff aus "Avengers 4: Endgame".

Die schwarze Witwe aus "Avenger's Endgame" kehrt für ihren ersten Solofilm "Black Widow" zurück! Scarlett Johansson schlüpft darin wieder in die Rolle der knallharten Agentin.Dort trifft sie unter anderem auf ihre taffe Schwester Yelena Belova (Yelena Belova) sowie den russischen Superhelden Alexi Shostakov (Davide Harbour). Gemeinsam kämpfen sie gegen den bösen Taskmaster, der die Bewegungen seiner Gegner kopieren kann.Der Film spielt zwischen den Geschehnissen von "The First Avenger: Civil War" und "Captain America: The Winter Soldier"."Black Widow" soll Ende April 2020 in den österreichischen Kinos starten.