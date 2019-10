Black Wings trauern: Opfer war einer von ihnen

Auch die Sportwelt ist nach dem Fünffachmord in Kitzbühel geschockt. Eines der Opfer war Ex-Black-Wings-Torhüter Florian J.

"Mit tiefster Bestürzung haben die LIWEST Black Wings am gestrigen Sonntag vom plötzlichen Ableben ihres ehemaligen Torhüters Florian J. erfahren. Die Linzer trauern um einen jahrelangen Wegbegleiter", heißt es auf der Seite des Vereins. Der Eishockey-Star wurde nur 24 Jahre alt, seinen letzten Einsatz für die Oberösterreicher hatte J. im März 2018 gegen Medvescak Zagreb.Zuletzt spielte der Sportler beim EHC Wattens und bei den Adlern in Kitzbühel. "Auch seit seinem Abgang aus Linz blieb Florian J. den LIWEST Black Wings immer freundschaftlich verbunden und hielt Kontakt zu seinen ehemaligen Mannschaftskollegen. Diese erfuhren am Sonntag kurz vor dem Auswärtsspiel in Dornbirn von der Tragödie rund um J. und waren entsprechend geschockt. In seiner neuen Heimat fand das noch junge Leben J.s in den frühen Morgenstunden des gestrigen Sonntags ein jähes Ende", heißt es vom Verein."Mit Florian J. verlieren wir nicht nur einen Torhüter und Sportler, der uns viele Jahre begleitet hat, sondern vor allem einen großartigen Menschen und Freund", so Manager Christian Perthaler. "In diesen schweren Stunden entbieten wir der Familie Florians unser tiefstes Beileid. Es ist für uns alle noch nicht begreifbar, dass wir ihn nie mehr wieder sehen werden, er wird in der Black Wings Familie ein großes Loch hinterlassen!"Der Sportler starb am Sonntag, als ein 25-Jähriger eine ganze Familie auslöschte. Auslöser dürfte Eifersucht gewesen sein, als mutmaßlicher Täter gilt der 25-jährige Kitzbüheler Andreas E. Er kam Sonntagfrüh gegen 6 Uhr in die Kitzbüheler Polizeistation, legte ein Messer und eine Pistole auf den Tisch und erklärte den Beamten: "Ich habe soeben fünf Personen getötet." Als die Polizei am Tatort Nachschau hielt, fand sie fünf Leichen vor.