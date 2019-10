Das Kind ist da! Blake und Ryan haben eine Tochter

"Deathpool" Ryan Reynolds und "Gossip Girl" Blake Lively haben ihr drittes Kind bekommen, wie "People" exklusiv vermeldet.

Ryan von Frauen umgeben: 3 Töchter unter 5

Im Mai fiel den Fotografen am Red Carpet der "Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu"-Premiere fast die Kamera aus der Hand. Blake Lively (31) stand in einem gelben Kleid da, unterm Stoff wölbte sich offensichtlich ein Babybauch. Jeder fragte sich, wie sie das so lange verheimlichen konnte.Die Geburt allerdings, verrieten die glücklichen Eltern schnell. Sie haben ihr drittes Kind, eine Tochter, bekommen. Die freudige Nachricht verkündete zuerst " People "."Ich wollte immer eine große Familie. Oh, ich würde mir 30 Kinder wünschen, wenn ich könnte", gestand Blake letztens in einem Magazin. Sie hat vier Geschwister. Auch Ryan kommt aus einer großen Familie. Er ist der jüngste von vier Buben.30 werden es wohl nicht werden, aber am Wochenende haben sie und Ehemann Ryan Reynolds (42) einen großen Schritt nach vorn getan.Töchterchen James ist inzwischen viereinhalb Jahre alt, ihre Schwester Inez ist zwei. Ryan und Blake sind seit 2012 verheiratet.Ein offizielles Babypic haben die Eltern noch nicht gepostet. Darauf müssen wir wohl noch einige Tage warten.