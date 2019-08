Country-Star disst Rapper, fühlt sich missverstanden

Blake Shelton zieht in seinem neuen Song vermeintlich über Lil Nas X' "Old Town Road". Dabei war's gar nicht böse gemeint.

In ihrem neuen Song "Hell Right" lassen sich Blake Shelton und Trace Adkins über den Country/Rap-Hit "Old Town Road" von Lil Nas X und Billy Ray Cyrus aus. "Dann hat das Mädchen aus der Kleinstadt 'Old Town' abgedreht und ein bisschen Hank Jr. aufgelegt", singt Shelton, woraufhin Adkins "Gottseidank" erwidert.Die Textzeile sorgt für Ärger, weil der Schwarze Rapper Lil Nas X dem weißen Südstaaten-Aushängeschild Williams Jr. weichen muss. Für einige Fans hat der Text daher eine rassistische Färbung. Davon will Shelton, seines Zeichens Lebensgefährte von Gwen Stefani und "Sexiest Man Alive" 2017, aber nichts wissen."Es ist absolut kein Diss gegen Lil Nas X", ließ ein Sprecher des Country-Sängers via "Variety" ausrichten. "Blake sagt, es geht ausschließlich darum, wie oft der Song gespielt wird. Es hätte auch 'Achy Breaky Heart' oder irgendein anderer (totgespielter) Song sein können.""Achy Breaky Heart" stammt von Lil Nas X' Duett-Partner Billy Ray Cyrus – und der hatte laut Sheltons Sprecher nichts gegen die Referenz in "Hell Right" einzuwenden: "Blake hat mit Billy Ray gesprochen, und er fand es lustig."Lil Nas X selbst scherzte laut "Too Fab" über den vermeintlichen Diss auf Twitter ("Es hat nicht denselben Pep wie Old Town Road"), löschte den Tweet aber wieder.(lfd)