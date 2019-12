13.12.2019 10:17 Deutschland: Explosion in Wohnhaus, Tote befürchtet

In diesem Haus fand die Explosion statt. Bild: Polizei Magdeburg

In einem Mehrfamilienhaus in Blankenburg im Harz ist es am Freitag zu einer Explosion gekommen. Mindestens 25 Personen wurden verletzt, möglicherweise gibt es auch Tote.