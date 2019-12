Blau-Weiß-Vorstand tritt geschlossen zurück

Wie "Heute.at" aus Vorstandskreisen erfuhr, wird der komplette Vorstand von Blau Weiß Linz zurücktreten. Offiziell gemacht werden wird das heute, Freitag.

Chaos-Tage bei Blau Weiß Linz – und es wird nicht besser. Wie "Heute.at" aus Vorstandskreisen erfuhr, wird der Vorstand heute, Freitag, den Rücktritt bekanntgeben.Offiziell zurücktreten können die Vorstände aber erst bei der nächsten Mitgliederversammlung, die wohl am 18. Dezember stattfinden soll.Ist Blau Weiß noch zu retten? Seit einem Jahr ist der Zweitligist ohne Präsident. Vor einem Monat sagte Wunsch-Kandidat Gerhard Haderer ab. "Ich traue mir das einfach nicht zu", so der Karikaturist.Mittlerweile ist unklar, ob überhaupt der Profi-Spielbetrieb aufrechterhalten kann (überlegt wird, ob man im kommenden Jahr in der Regionalliga spielt). Wie "Heute.at" erfuhr, hat der Verein zwar keine Schulden – aber auch kein Geld. Sogar die Zahlungsunfähigkeit droht.Kein Präsident, kein Geld – und auch kein Stadion? "Heute.at" fragte Linz-Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ), selbst Blau-Weiß-Fan, dazu. Seine Antwort: "Ich werde mich davor hüten, einzugreifen. Die Probleme muss der Verein schon selber lösen." Und zum Stadion: "Das Gesamtprojekt rund ums Möbelhaus Lutz und das Stadion wird sicher kommen." Aber: "Kann mittelfristig nicht gesichert werden, dass Blau Weiß in der 1. oder 2. Bundesliga spielt, wird das Stadion kleiner ausfallen", so Luger.Wie geht's jetzt weiter? Darüber will der Verein noch im Laufe des Tages per Presseaussendung Details mitteilen. Fakt ist, dass die Vorstände zwar zurücktreten, aber ihr Arbeit bis zur Mitgliederversammlung noch weitermachen.Unklar ist auch noch, ob mit Trainer Goran Djuricin weitergearbeitet wird. Momentan schaut es nicht danach aus …