Blechsalat! 17-Jähriger kracht in parkende Autos

Verkehrsunfall am Freitag kurz vor 23 Uhr: Ein 17-Jähriger und seine gleichaltrige Begleiterin fuhren gerade in der Engerthstraße, als der junge Mann offenbar aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Mercedes verlor.Das Fahrzeug geriet von der Straße ab und kollidierte mit mehreren Autos, die dort abgestellt waren. Dabei entstand erheblicher Sachschaden.Der 17-Jährige und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt, sie erlitten Prellungen und einen Schock. Die Wiener Berufsrettung versorgte das Duo notfallmedizinisch und brachte die Teenager zur weiteren Untersuchung in ein Spital.Die Wiener Berufsfeuerwehr reinigte die Fahrbahn und stellte die beschädigten Autos so ab, dass sie den Verkehr nicht behinderten.