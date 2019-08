Blitz schlug in Stephansdom ein

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schlug der Blitz in Wien's Wahrzeichen ein. Dompfarrer Toni Faber: "Geistliches Zeichen".

In den sozialen Medien verbreitet sich derzeit ein Foto, von einem Blitz der direkt im Stephansdom eingeschlagen hatte, wie ein Lauffeuer. Das Foto entstand in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und wurde von Michael Braun im Nachtdienst vom Dach des AKHs geschossen. "Soetwas passiert immer wieder, aber nur selten gelingt eine Aufnahme", sagte Dompfarrer Toni Faber im Gespräch mit "Heute"."Wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen, es gab kurz darauf Störungen mit dem Licht und dem Kassa-System im Shop", ergänzte Dompfarrer Faber. Er sei immer wieder überrascht über eine so monumentale Kraft. Im Stephansdom gibt es nicht nur eine gute Blitzableitung, sondern auch ein Aufzeichnungssystem für alle Blitze der Innenstadt.Blitze und Donner seien für ihn immer auch ein "geistliches Zeichen". Der Blitz soll in den Blitzableiter im Südturm eingeschlagen sein.(red)