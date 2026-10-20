i Blondie: Debbie Harry (li.) und Chris Stein Maddy Rotman Nach neun Jahren Pause Blondie kündigt neues Album "High Noon" an Die Kultband Blondie veröffentlicht 2027 ihr neues Album "High Noon". Neben vielen Stargästen findet sich darauf auch ein besonderer Song. Von Jochen Dobnik 20.10.2026, 15:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Blondie ("Atomic", "The Tide Is High", "Maria") feiern ein Comeback!

Mit "High Noon" erscheint am 26. Februar 2027 das mittlerweile zwölfte Studioalbum der legendären Band rund um Frontfrau und Modeikone Debbie Harry. Es ist die erste Platte mit neuen Songs seit neun Jahren.

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Das Album vereint verschiedenste Musikstile – von Rock und Punk bis zu Dance und lateinamerikanischen Rhythmen.

Mitwirkende Gastkünstler sind unter anderem Johnny Marr, Glen Matlock, Zach Condon von Beirut sowie Jess Wolfe und Holly Laessig von Lucius.

Wie "Classic Pop" berichtet, ist "High Noon" zudem das letzte Werk mit dem verstorbenen Gründungsmitglied und Schlagzeuger Clem Burke. Die Aufnahmen begannen 2022 in New York mit Produzent John Congleton. David Wrench übernahm später zusätzliche Produktion und Mixing.

Kollaborationen und ein besonderer Abschied

Das Album wird von der Single "Spectral Eyes" angeführt, die von Johnny Marr geschrieben und mit seinem Gitarrenspiel veredelt wurde. Charakteristisch für Blondie treffen hier eingängige Riffs auf einen treibenden Beat. Die Band bleibt ihrem Stil treu und wagt dennoch klangliche Experimente.

Frontfrau Debbie Harry beschreibt das Album so: "Dieses Album ist klassisches Blondie – eine Mischung all unserer Einflüsse und Epochen zu etwas Neuem."

Chris Stein ergänzt: "Es war eine lange, seltsame Reise, und irgendwie sind wir wieder mit einem neuen Blondie-Album da. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, außer dass wir unglaublich dankbar für eure Unterstützung sind."

Visuelle Gestaltung und Tracklist

Die visuelle Umsetzung von "High Noon" stammt vom Künstler und Regisseur Rob Roth, der Blondie bereits seit 1999 kreativ begleitet.

Für das neue Album kombiniert er filmische Bilder mit analogen Strukturen und modernen Elementen. Ein Kurzfilm, inspiriert von der neuen Musik, ist ebenfalls geplant.