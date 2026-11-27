i Das neue Album von Blondie "High Noon" erscheint am 26. Februar 2027. Maddy Rotman "High Noon" erscheint 2027 Blondie verkürzen Wartezeit aufs neue Album Mit "Come Back Home" präsentiert die legendäre New-Wave-Band Blondie einen weiteren Vorgeschmack auf das Album "High Noon". Von Jochen Dobnik 27.11.2026, 15:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die legendäre New-Wave-Band Blondie hat ihre neue Single "Come Back Home" veröffentlicht.

Der Song ist nach "Spectral Eyes" die zweite Auskopplung aus dem mit Spannung erwarteten Album "High Noon" – dem ersten Studioalbum der Gruppe seit neun Jahren.

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Geschrieben wurde 'Come Back Home' von Jess Wolfe und Holly Laessig der Band Lucius, die auch mit ihren markanten Gesangsharmonien am Song mitwirken.

Wie "Classic Pop" berichtet, beschreibt Blondie-Gitarrist Chris Stein die emotionale Wirkung des Songs als ähnlich wie die Flussszene im Film 'O Brother, Where Art Thou?': "Das erinnerte mich an die Stimmung in Alison Krauss’ 'Down To The River To Pray' – diese gleiche eindringliche, beinahe spirituelle Qualität, geprägt von einer gewissen Schlichtheit und Zurückhaltung."

Sängerin Debbie Harry betont, dass sie beim ersten Hören "Gänsehaut bekommen" habe.

Persönliche Kollaboration zwischen Generationen

Wolfe und Laessig erklären, der Song sei ursprünglich sehr persönlich gewesen und handle davon, lange unterwegs und weit weg von zu Hause zu sein.

Sie sehen die Zusammenarbeit mit Blondie als etwas Besonderes: 'Wir sind mit Debbie Harry als ultimativem weiblichem Punk-, Rock- und Disco-Idol aufgewachsen. Wir hätten nie gedacht, dass eines unserer Lieder Teil der Blondie-Geschichte wird.'

Produziert wurde das Album von John Congleton, mit zusätzlicher Produktion und Abmischung von David Wrench. Neben Wolfe und Laessig sind auch Glen Matlock und Zach Condon von Beirut am Album beteiligt.

"High Noon" enthält zudem die letzten Aufnahmen des Gründungs-Schlagzeugers Clem Burke, der den Sound der Band über fast fünf Jahrzehnte maßgeblich mitgeprägt hat.

'High Noon' erscheint am 26. Februar 2027. Vorbestellungen sind bereits möglich. Das Album wird auf schwarzem Vinyl, CD sowie in limitierten Crystal-Clear-Ecovinyl-Editionen erhältlich sein.

Exklusive rote Vinyl- und Kassettenausgaben samt Merch-Bundles werden in den offiziellen Blondie-Shops angeboten.