Beyonce-Tochter Blue Ivy gewinnt mit 7 Musik-Preis

Sie kann kaum über die Tischplatte schauen, hat aber schon ihren ersten Songwriting-Award in der Tasche: Blue Ivy Carter gewann am Sonntag.

Die Tochter von Beyoncé und Jay-Z hat das Talent im Blut und die richtigen Eltern im Rücken: Beim Beyoncé-Song "Brown Skin Girl" stammen die ersten und letzten Textzeilen von ihr, der Rest ist von der Mama und SAINt JHN und WizKid.Für ihre Zeilen "Brown skin girl, your skin just like pearls, the best thing in the world, never trade you for anybody else", wurde die Siebenjährige am Sonntag bei den 2019 BET Soul Train Awards ausgezeichnet. Blue Ivy bekam den Ashford & Simpson Songwriter's Award verliehen, als Co-Writer sind ihre Eltern angegeben."Brown Skin Girl" schafffte es vom Stand in die Billboard Hot 100 (Platz 76) und ist am Album "The Lion King: The Gift" erschienen. Die #BrownSkinGirlChallenge ging nach Erscheinen des Song auf Socia Media viral. Auch Lupita Nyong'o und Gabrielle Union machten mit: