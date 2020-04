Bluttat unter Teenies! 17-Jähriger ersticht 14-Jährigen

In der Nacht auf Sonntag ereignete sich im deutschen Essen eine unfassbare Gewalttat. Ein 17-Jähriger wird verdächtigt, einen erst 14-Jährigen erstochen zu haben.

Erfolglose Reanimation

In der Nacht auf Sonntag endete ein Streit zwischen zwei Jugendlichen tödlich. Im Zuge der Auseinandersetzung soll ein 17-Jähriger einen erst 14-Jährigen getötet haben. Dernmutmaßliche Täter floh, konnte aber kurze Zeit später gefasst werden.Kurz vor drei Uhr Früh kam es laut Informationen der deutschen "Bild" an einer Bushaltestation zum Streit der beiden involvierten Personen. Der Beschuldigte ist laut Angaben der Polizei zu diesem Zeitpunkt vermutlich alkoholisiert gewesen. Der Zwist eskalierte und der 17-Jährige stach zu und verletzte das Opfer im Bereich des Oberkörpers schwer.Eintreffende Polizeibeamte begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Ein Notarzt übernahm die medizinische Versorgung, vergebens. Zwar konnte der Bub noch in ein Krankenhaus transportiert werden. Dort erlag er aber seinen schweren Verletzungen.Wie die "Bild" berichtet, flüchtet der Verdächtige in eine nahe gelegene Parkanlage. Polizeikräften gelang es jedoch, den 17-Jährigen mittels Wärmebildkamera ausfindig zu machen und festzunehmen. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar, diesbezügliche Ermittlungen laufen.