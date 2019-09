BMW-Fahrer raste in Wien über Poller bei Lidl-Garage

Ein Fahrer eines weißen BMWs schien am Montag in Wien die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren zu haben. Der Pkw krachte über die aufgestellten Poller.

Am Montag kam es um 14.30 zu einem Verkehrsunfall in der Triester Straße 40 in Wien. Ein BMW-Fahrer schien es laut einem "Heute"-Leserreporter eilig gehabt zu haben und verlor wahrscheinlich die Kontrolle über das Fahrzeug. Der weiße BMW raste über die Poller vor dem Eingang der Lidl-Parkgarage und kam dann zu stehen.



Sowohl die Rettung als auch die Polizei waren nach dem Unfall vor Ort. Der Mann verweigerte allerdings den Dienst der Wiener Berufsrettung. (rhe)