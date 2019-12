BMW i8 fährt mit Pornhub-Werbung durch Wien

Ein "Heute"-Leser fand einen stylischen BMW i8 auf der Straße in Wien-Währing, der allerdings hauptsächlich durch die Werbung für eine Pornowebsite auffiel.

In der Währinger Straße in Wien entdeckte ""-Leserreporter Timo am Donnerstagvormittag einen schwarzen BMW i8, der nicht nur durch seinen schnittigen Stil auffiel.Vielmehr war es die Werbung für Pornhub, eine Pornowebsite eines kanadischen Unternehmens, an der Seitentür, die die Passanten schmunzeln ließ, schreibt Timo.