BMW-Lenker rast mit 130 km/h durch Wien

Am Dienstagabend hatte es ein BMW-Lenker in Wien-Favoriten besonders eilig. Bei der Laaer-Berg-Straße wurde mit mit 130 km/h gemessen.

Landesverkehrsabteilung Wien (LVA) führte am Dienstag weitere Schwerpunktkontrollen im Wiener Stadtgebiet durch. Dabei ging den Polizisten ein Raser in Netz. Der BMW-Lenker hatte es auf der Laaer-Berg-Straße in Favoriten besonders eilig und wurde mit 130 km/h statt den erlaubten 50 km/h gemessen – dem Wiener droht nun der Führerscheinentzug.Die Wiener Polizei weist erneut eindringlich auf die weiterhin bestehenden Gefahren im Verkehrsbereich hin und appelliert in einer Aussendung an alle Verkehrsteilnehmer:Die Überwachung des Straßenverkehrs ist ein wichtiger Beitrag zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Gesundheitssystems. Die Tatsache, dass der Straßenverkehr derzeit reduziert ist, kann zu weniger Sorgfalt beim Lenken von Kraftfahrzeugen führen, wodurch auch das Unfallrisiko erhöht wird.In der jetzigen Situation bedeutet jeder einzelne Verletzte im Straßenverkehr, der vermieden werden kann, eine Entlastung der Krankenanstalten. Durch diese Entlastung können die Ressourcen der Krankenanstalten zielorientiert für die Bewältigung der Krisensituation zum Einsatz gebracht werden.Die Wiener Polizei wird zum Schutz und zur Sicherheit der Bevölkerung weiterhin konsequent gegen diese Verhaltensweisen vorgehen.